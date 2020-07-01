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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Милан
СПАЛ - Милан: обзор матча 01 июля 2020
СПАЛ
01.07.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 2
Завершен
Милан
13'
М. Валоти
30'
С. Флоккари
79'
Р. Леау
90+4'
Ф. Викари (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Милан
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Ф. Викари
Желтая карточка
Б. Дабо
85'
Замена
Т. Сионек
️️️️
Б. Дабо
82'
79'
ГОЛ! 2:1!
Р. Леау
70'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
И. Беннасер
Замена
Б. Саламон
️️️️
К. Бонифази
67'
65'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Т. Эрнандес
65'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
А. Ребич
Желтая карточка
К. Летица
58'
46'
Замена
Р. Леау
️️️️
Д. Калабрия
Замена
М. Фарес
️️️️
С. Флоккари
46'
Замена
С. Миссироли
️️️️
М. Валоти
46'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
45'
Красная карточка
М. Д'Алессандро
43'
ГОЛ! 2:0!
С. Флоккари
Пас отдал
Б. Дабо
30'
16'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
С. Кастильехо
ГОЛ! 1:0!
М. Валоти
Пас отдал
Б. Дабо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
СПАЛ
65
Марко Менегетти
ВР
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
17
Георгий Тунев
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
14
Хауме Куэльяр
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
3-4-1-2
30
Летица
4
Томович
34
Викари
33
Бонифази
7
Сала
16
Вальдифиори
6
Дабо
10
Валоти
77
Д'Алессандро
10
Флоккари
37
Петанья
4-3-3
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
46
Габбиа
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
10
Беннасер
19
Кессье
70
Кастильехо
11
Пакета
9
Ребич
6
Дабо
15
Сионек
15
Сионек
6
Дабо
33
Бонифази
18
Саламон
18
Саламон
33
Бонифази
10
Валоти
6
Миссироли
6
Миссироли
10
Валоти
10
Флоккари
93
Фарес
93
Фарес
10
Флоккари
2
Калабрия
27
Леау
27
Леау
2
Калабрия
19
Эрнандес
93
Лаксальт
93
Лаксальт
19
Эрнандес
10
Беннасер
7
Бонавентура
7
Бонавентура
10
Беннасер
70
Кастильехо
56
Салемакерс
56
Салемакерс
70
Кастильехо
9
Ребич
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Ребич
Остались в запасе
СПАЛ
Милан
65
Марко Менегетти
ВР
14
Хауме Куэльяр
ЦФ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
19
Лукас Кастро
ЦП
17
Георгий Тунев
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
65
Марко Менегетти
ВР
14
Хауме Куэльяр
ЦФ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
19
Лукас Кастро
ЦП
17
Георгий Тунев
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча СПАЛ - Милан
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Паоло Мацца
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