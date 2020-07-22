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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Рома
СПАЛ - Рома: обзор матча 22 июля 2020
СПАЛ
22.07.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 6
Завершен
Рома
24'
А. Черри
10'
Н. Калинич
38'
К. Перес
47'
А. Коларов
52'
Б. Перес
75'
Б. Перес
90+1'
Н. Дзаньоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Рома
90'
+1
ГОЛ! 1:6!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
К. Смоллинг
Замена
Х. Куэльяр
️️️️
Г. Стрефецца
81'
Замена
Г. Тунев
️️️️
М. Вальдифиори
81'
78'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
К. Перес
Желтая карточка
Г. Стрефецца
77'
75'
ГОЛ! 1:5!
Б. Перес
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
М. Д'Алессандро
58'
Замена
А. Петанья
️️️️
А. Черри
58'
56'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
А. Диавара
56'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Л. Пеллегрини
56'
Замена
М. Четин
️️️️
Д. Манчини
52'
ГОЛ! 1:4!
Б. Перес
47'
ГОЛ! 1:3!
А. Коларов
Пас отдал
А. Диавара
46'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Л. Спинаццола
38'
ГОЛ! 1:2!
К. Перес
ГОЛ! 1:1!
А. Черри
Пас отдал
М. Вальдифиори
24'
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Калинич
Замена
А. Реца
️️️️
Д. Сала
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
33
Бруно Перес
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
23
Карлес Перес
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
СПАЛ
65
Марко Менегетти
ВР
1
Демба Тиам
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
17
Георгий Тунев
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
14
Хауме Куэльяр
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Рома
45
Маттео Кардинали
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
3-3-2-1
30
Летица
34
Викари
4
Томович
27
Фелипе
7
Сала
16
Вальдифиори
6
Дабо
7
Стрефецца
77
Д'Алессандро
9
Черри
4-1-2-1-2
13
Лопес
11
Коларов
23
Манчини
6
Смоллинг
37
Спинаццола
24
Диавара
33
Перес
4
Кристанте
7
Пеллегрини
9
Калинич
23
Перес
77
Д'Алессандро
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
77
Д'Алессандро
7
Сала
13
Реца
13
Реца
7
Сала
7
Стрефецца
14
Куэльяр
14
Куэльяр
7
Стрефецца
16
Вальдифиори
17
Тунев
17
Тунев
16
Вальдифиори
9
Черри
37
Петанья
37
Петанья
9
Черри
23
Манчини
45
Четин
45
Четин
23
Манчини
37
Спинаццола
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
37
Спинаццола
23
Перес
19
Клюйверт
19
Клюйверт
23
Перес
24
Диавара
12
Вильяр
12
Вильяр
24
Диавара
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
Остались в запасе
СПАЛ
Рома
65
Марко Менегетти
ВР
1
Демба Тиам
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
45
Маттео Кардинали
ВР
22
Генрих Мхитарян
ЦП
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Жордан Верету
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
65
Марко Менегетти
ВР
1
Демба Тиам
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Остались в запасе
45
Маттео Кардинали
ВР
22
Генрих Мхитарян
ЦП
13
Даниэль Фузато
ВР
17
Жордан Верету
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча СПАЛ - Рома
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Манганьелло
(Пинероло)
Стадион:
Паоло Мацца
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