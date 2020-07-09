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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Удинезе
СПАЛ - Удинезе: обзор матча 09 июля 2020
СПАЛ
09.07.2020, четверг, 20:30
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 3
Завершен
Удинезе
18'
Р. Де Пауль
35'
С. Окака-Чука
81'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Удинезе
90'
+1
Замена
М. Балларини
️️️️
С. Фофана
Замена
А. Черри
️️️️
А. Петанья
84'
82'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
С. Окака-Чука
82'
Замена
И. Несторовски
️️️️
К. Ласанья
81'
ГОЛ! 0:3!
К. Ласанья
Пас отдал
С. Фофана
77'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
М. Зеегелар
76'
Замена
Самир
️️️️
С. Де Майо
Замена
С. Флоккари
️️️️
Л. Кастро
72'
Замена
А. Реца
️️️️
М. Д'Алессандро
72'
Замена
Г. Стрефецца
️️️️
А. Мургиа
63'
Замена
Б. Дабо
️️️️
С. Миссироли
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
С. Окака-Чука
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. Де Пауль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Карло Летица
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
СПАЛ
65
Марко Менегетти
ВР
1
Демба Тиам
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
17
Георгий Тунев
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
14
Хауме Куэльяр
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
61
Марко Балларини
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
3-4-1-1
11
Мургиа
34
Викари
27
Фелипе
33
Бонифази
7
Сала
19
Кастро
16
Вальдифиори
6
Миссироли
77
Д'Алессандро
37
Петанья
4-4-2
1
Муссо
50
Бекао
87
Де Майо
17
Нуйтинк
4
Зеегелар
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
15
Уолес
15
Ласанья
77
Окака-Чука
11
Мургиа
7
Стрефецца
7
Стрефецца
11
Мургиа
77
Д'Алессандро
13
Реца
13
Реца
77
Д'Алессандро
6
Миссироли
6
Дабо
6
Дабо
6
Миссироли
37
Петанья
9
Черри
9
Черри
37
Петанья
19
Кастро
10
Флоккари
10
Флоккари
19
Кастро
42
Фофана
61
Балларини
61
Балларини
42
Фофана
87
Де Майо
33
Самир
33
Самир
87
Де Майо
4
Зеегелар
5
тер Авест
5
тер Авест
4
Зеегелар
77
Окака-Чука
91
Теодорчик
91
Теодорчик
77
Окака-Чука
15
Ласанья
90
Несторовски
90
Несторовски
15
Ласанья
Остались в запасе
СПАЛ
Удинезе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
14
Хауме Куэльяр
ЦФ
65
Марко Менегетти
ВР
1
Демба Тиам
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
17
Георгий Тунев
ЦП
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
14
Хауме Куэльяр
ЦФ
65
Марко Менегетти
ВР
1
Демба Тиам
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
17
Георгий Тунев
ЦП
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча СПАЛ - Удинезе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
Паоло Мацца
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