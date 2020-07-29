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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - СПАЛ
Верона - СПАЛ: обзор матча 29 июля 2020
Верона
29.07.2020, среда, 20:30
Италия. Серия А, 37 тур
3 : 0
Завершен
СПАЛ
7'
С. Ди Кармине
11'
С. Ди Кармине
47'
Д. Фараони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - СПАЛ
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
М. Велозу
89'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
В. Эйссерик
89'
84'
Замена
К. Хорват
️️️️
Г. Стрефецца
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Ф. Борини
84'
75'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Г. Тунев
Замена
Д. Паццини
️️️️
С. Ди Кармине
75'
66'
Желтая карточка
Б. Дабо
Желтая карточка
В. Эйссерик
54'
ГОЛ! 3:0!
Д. Фараони
Пас отдал
Ф. Димарко
47'
46'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
М. Валоти
46'
Замена
Я. Искра
️️️️
М. Фарес
46'
Замена
А. Мургиа
️️️️
М. Вальдифиори
ГОЛ! 2:0!
С. Ди Кармине
Пас отдал
Ф. Димарко
11'
ГОЛ! 1:0!
С. Ди Кармине
Пас отдал
Д. Лазович
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
23
Борис Радунович
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
17
Георгий Тунев
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
СПАЛ
65
Марко Менегетти
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Демба Тиам
ВР
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
39
Якуб Искра
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
11
Кристофер Хорват
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
3-4-3
23
Радунович
32
Димарко
22
Гюнтер
19
Фараони
9
Эйссерик
4
Амрабат
44
Велозу
32
Пессина
88
Лазович
16
Борини
11
Ди Кармине
3-4-1-2
30
Летица
33
Бонифази
18
Саламон
4
Томович
6
Дабо
16
Вальдифиори
10
Валоти
17
Тунев
7
Стрефецца
93
Фарес
37
Петанья
16
Борини
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
16
Борини
44
Велозу
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
44
Велозу
11
Ди Кармине
11
Паццини
11
Паццини
11
Ди Кармине
9
Эйссерик
10
Сальседо
10
Сальседо
9
Эйссерик
7
Стрефецца
11
Хорват
11
Хорват
7
Стрефецца
93
Фарес
39
Искра
39
Искра
93
Фарес
10
Валоти
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
10
Валоти
17
Тунев
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
17
Тунев
16
Вальдифиори
11
Мургиа
11
Мургиа
16
Вальдифиори
Остались в запасе
Верона
СПАЛ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
26
Валерио Верре
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
65
Марко Менегетти
ВР
1
Демба Тиам
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
26
Валерио Верре
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Остались в запасе
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
65
Марко Менегетти
ВР
1
Демба Тиам
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Верона - СПАЛ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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