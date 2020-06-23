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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Кальяри
СПАЛ - Кальяри: обзор матча 23 июня 2020
СПАЛ
23.06.2020, вторник, 20:30
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 1
Завершен
Кальяри
90+3'
Д. Симеоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Кальяри
90'
+4
Замена
А. Карбони
️️️️
Ж. Педро
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
Ж. Педро
Замена
А. Черри
️️️️
Г. Стрефецца
79'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
76'
72'
Замена
Д. Рагацу
️️️️
Ф. Матиелло
72'
Замена
Ф. Каччиаторе
️️️️
Ф. Писакане
66'
Замена
В. Бирса
️️️️
А. Ионицэ
66'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
М. Фарес
️️️️
М. Валоти
63'
Замена
А. Реца
️️️️
Д. Сала
63'
Замена
Б. Дабо
️️️️
М. Д'Алессандро
56'
Замена
С. Миссироли
️️️️
Л. Кастро
56'
Желтая карточка
К. Бонифази
45'
40'
Желтая карточка
М. Рог
37'
Желтая карточка
Н. Нандес
13'
Желтая карточка
А. Ионицэ
Желтая карточка
Г. Стрефецца
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Кальяри
1
Робин Ольсен
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
26
Марко Рог
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
СПАЛ
65
Марко Менегетти
ВР
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
17
Георгий Тунев
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
2
Андреа Карбони
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
37
Лука Гальяно
ЦФ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-4-2-1
30
Летица
15
Сионек
34
Викари
33
Бонифази
7
Сала
19
Кастро
10
Валоти
16
Вальдифиори
7
Стрефецца
77
Д'Алессандро
37
Петанья
3-2-3-2
1
Ольсен
24
Клаван
4
Писакане
3
Пеллегрини
14
Матиелло
6
Валюкевич
26
Рог
17
Ионицэ
8
Нандес
18
Симеоне
9
Жоао Педро
7
Сала
13
Реца
13
Реца
7
Сала
77
Д'Алессандро
6
Дабо
6
Дабо
77
Д'Алессандро
19
Кастро
6
Миссироли
6
Миссироли
19
Кастро
10
Валоти
93
Фарес
93
Фарес
10
Валоти
7
Стрефецца
9
Черри
9
Черри
7
Стрефецца
9
Жоао Педро
2
Карбони
2
Карбони
9
Жоао Педро
3
Пеллегрини
22
Ликояннис
22
Ликояннис
3
Пеллегрини
4
Писакане
29
Каччиаторе
29
Каччиаторе
4
Писакане
17
Ионицэ
23
Бирса
23
Бирса
17
Ионицэ
14
Матиелло
26
Рагацу
26
Рагацу
14
Матиелло
Остались в запасе
СПАЛ
Кальяри
65
Марко Менегетти
ВР
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
17
Георгий Тунев
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
35
Риккардо Ладинетти
ОП
37
Лука Гальяно
ЦФ
28
Алессио Краньо
ВР
77
Рафаэль
ВР
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
65
Марко Менегетти
ВР
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
17
Георгий Тунев
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
27
Алессандро Ломбарди
ЦП
35
Риккардо Ладинетти
ОП
37
Лука Гальяно
ЦФ
28
Алессио Краньо
ВР
77
Рафаэль
ВР
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча СПАЛ - Кальяри
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Паоло Мацца
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