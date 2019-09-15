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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Лацио
СПАЛ - Лацио: обзор матча 15 сентября 2019
СПАЛ
15.09.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
63'
А. Петанья
90+2'
Я. Куртич
17'
Ч. Иммобиле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Лацио
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
Я. Куртич
90'
+2
89'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Желтая карточка
Фелипе
85'
79'
Желтая карточка
Ш. Раду
ГОЛ! 1:1!
А. Петанья
Пас отдал
Н. Томович
63'
Желтая карточка
С. Миссироли
51'
26'
Желтая карточка
Патрик
17'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Н. Томович
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
СПАЛ
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
44
Игор
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
24
Джони
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-2-2-1
99
Бериша
13
Реца
34
Викари
4
Томович
15
Сионек
27
Куртич
6
Миссироли
29
Ди Франческо
77
Д'Алессандро
37
Петанья
4-3-1-2
1
Стракоша
29
Лаццари
4
Патрик
15
Ачерби
26
Раду
16
Пароло
6
Лейва
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
10
Кайседо
Остались в запасе
СПАЛ
Лацио
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
44
Игор
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
24
Джони
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
44
Игор
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
32
Данило Катальди
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча СПАЛ - Лацио
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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