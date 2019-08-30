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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - СПАЛ
Болонья - СПАЛ: обзор матча 30 августа 2019
Болонья
30.08.2019, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 0
Завершен
СПАЛ
90+3'
Р. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - СПАЛ
ГОЛ! 1:0!
Р. Сориано
Пас отдал
Р. Орсолини
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Сантандер
90'
61'
Желтая карточка
Игор
Желтая карточка
Г. Медель
60'
50'
Желтая карточка
С. Миссироли
Желтая карточка
Данило
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
44
Игор
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
35
Дийкс
5
Данило
4
Денсвил
5
Томиясу
17
Медель
15
Поли
21
Сориано
11
Сансоне
7
Орсолини
21
Дестро
3-3-2-1
99
Бериша
34
Викари
15
Сионек
27
Фелипе
6
Миссироли
10
Валоти
27
Куртич
77
Д'Алессандро
29
Ди Франческо
37
Петанья
Остались в запасе
Болонья
СПАЛ
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Болонья - СПАЛ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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