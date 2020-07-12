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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - СПАЛ
Дженоа - СПАЛ: обзор матча 12 июля 2020
Дженоа
12.07.2020, воскресенье, 18:15
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
СПАЛ
24'
Г. Пандев
54'
Л. Шоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - СПАЛ
Замена
М. Дестро
️️️️
А. Пинамонти
90'
76'
Желтая карточка
А. Черри
Замена
Л. Лерагер
️️️️
В. Бехрами
74'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Г. Пандев
74'
71'
Замена
Д. Сала
️️️️
Б. Дабо
70'
Замена
А. Черри
️️️️
С. Флоккари
Желтая карточка
В. Бехрами
67'
64'
Желтая карточка
С. Флоккари
Замена
А. Баррека
️️️️
Ф. Кассата
60'
59'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Г. Стрефецца
58'
Замена
М. Вальдифиори
️️️️
Г. Тунев
ГОЛ! 2:0!
Л. Шоне
54'
Пенальти не реализован!
Я. Фальке
37'
ГОЛ! 1:0!
Г. Пандев
Пас отдал
Я. Фальке
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
17
Георгий Тунев
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Дженоа
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
СПАЛ
65
Марко Менегетти
ВР
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-3-1-2
1
Перин
4
Бираски
25
Сапата
5
Масиелло
18
Гольданига
85
Бехрами
20
Шоне
29
Кассата
44
Фальке
9
Пинамонти
21
Пандев
4-3-1-2
30
Летица
33
Бонифази
15
Сионек
34
Викари
13
Реца
6
Дабо
6
Миссироли
17
Тунев
7
Стрефецца
10
Флоккари
37
Петанья
29
Кассата
3
Баррека
3
Баррека
29
Кассата
85
Бехрами
21
Лерагер
21
Лерагер
85
Бехрами
21
Пандев
19
Санабрия
19
Санабрия
21
Пандев
9
Пинамонти
21
Дестро
21
Дестро
9
Пинамонти
6
Дабо
7
Сала
7
Сала
6
Дабо
7
Стрефецца
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
7
Стрефецца
17
Тунев
16
Вальдифиори
16
Вальдифиори
17
Тунев
10
Флоккари
9
Черри
9
Черри
10
Флоккари
Остались в запасе
Дженоа
СПАЛ
6
Николо Ровелла
ОП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
65
Марко Менегетти
ВР
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
6
Николо Ровелла
ОП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
1
Сальвадор Ичасо
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
Остались в запасе
65
Марко Менегетти
ВР
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Дженоа - СПАЛ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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