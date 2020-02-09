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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Сассуоло
СПАЛ - Сассуоло: обзор матча 09 февраля 2020
СПАЛ
09.02.2020, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 2
Завершен
Сассуоло
23'
К. Бонифази
65'
Ф. Капуто (П)
90'
Ж. Бога
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Сассуоло
90'
+2
Желтая карточка
А. Консильи
90'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Бога
Пас отдал
Д. Берарди
Желтая карточка
Г. Стрефецца
89'
86'
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Капуто
56'
Желтая карточка
М. Локателли
47'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
Желтая карточка
Б. Дабо
38'
ГОЛ! 1:0!
К. Бонифази
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
6
Брайан Дабо
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
25
Хамед Траоре
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
СПАЛ
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Карло Летица
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-3-2-1
99
Бериша
13
Реца
34
Викари
33
Бонифази
4
Томович
6
Дабо
6
Миссироли
19
Кастро
29
Ди Франческо
7
Стрефецца
37
Петанья
4-1-2-2-1
47
Консильи
22
Тольян
67
Феррари
19
Романья
77
Кирьякопулос
5
Локателли
25
Траоре
14
Мба Обьянг
10
Берарди
13
Бога
9
Капуто
Остались в запасе
СПАЛ
Сассуоло
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Карло Летица
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Карло Летица
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча СПАЛ - Сассуоло
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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