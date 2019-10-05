Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Парма
СПАЛ - Парма: обзор матча 05 октября 2019
СПАЛ
05.10.2019, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 0
Завершен
Парма
31'
А. Петанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Парма
Желтая карточка
Д. Сала
90'
Желтая карточка
Я. Куртич
89'
82'
Желтая карточка
Р. Гальоло
Вторая желтая
Г. Стрефецца
70'
Желтая карточка
А. Петанья
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
Эрнани
ГОЛ! 1:0!
А. Петанья
31'
Желтая карточка
Г. Стрефецца
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
44
Игор
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
33
Юрай Куцка
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
23
Эрнани
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Парма
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
3-3-1-2
99
Бериша
13
Реца
34
Викари
4
Томович
6
Миссироли
16
Вальдифиори
27
Куртич
7
Стрефецца
37
Петанья
10
Флоккари
4-4-1-1
55
Сепе
22
Алвеш
2
Якопони
3
Пеццелла
5
Гальоло
21
Кулушевски
20
Барилла
23
Эрнани
33
Куцка
27
Жервиньо
14
Корнелиус
Остались в запасе
СПАЛ
Парма
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
23
Маттео Скоццарелла
ОП
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
23
Маттео Скоццарелла
ОП
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча СПАЛ - Парма
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
Новости команд
Все
СПАЛ
Парма
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме
2025.02.11 09:57
Наингголан прокомментировал обвинения в контрабанде наркотиков
2025.02.10 20:55
Стала известна позиция Наингголана по обвинениям в контрабанде наркотиков
2025.01.28 14:28
2
Наингголан арестован за контрабанду наркотиков
2025.01.27 15:41
4
Наингголан забил прямым ударом с углового в первом матче после возвращения в Бельгию
2025.01.25 10:35
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+