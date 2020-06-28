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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - СПАЛ
Наполи - СПАЛ: обзор матча 28 июня 2020
Наполи
28.06.2020, воскресенье, 20:30
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 1
Завершен
СПАЛ
4'
Д. Мертенс
36'
Х. Кальехон
78'
А. Юнес
29'
А. Петанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - СПАЛ
89'
Желтая карточка
Фелипе
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Руй
81'
80'
Замена
С. Флоккари
️️️️
А. Петанья
Замена
К. Манолас
️️️️
К. Кулибали
80'
79'
Желтая карточка
М. Фарес
ГОЛ! 3:1!
А. Юнес
Пас отдал
Ф. Руис
78'
Замена
А. Юнес
️️️️
Х. Кальехон
77'
75'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Г. Стрефецца
75'
Замена
Б. Дабо
️️️️
А. Мургиа
73'
Желтая карточка
М. Валоти
Замена
И. Лосано
️️️️
Л. Инсинье
64'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Мертенс
64'
46'
Замена
М. Валоти
️️️️
А. Реца
ГОЛ! 2:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Э. Эльмас
36'
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Петанья
Пас отдал
А. Реца
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Ф. Руис
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
8
Амин Юнес
АП
21
Маттео Политано
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
СПАЛ
65
Марко Менегетти
ВР
1
Демба Тиам
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Георгий Тунев
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-3-1-2
1
Мерет
6
Мариу Руй
52
Максимович
3
Кулибали
4
Хюсай
8
Руис
68
Лоботка
99
Эльмас
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
4-1-1-3
30
Летица
34
Викари
15
Сионек
27
Фелипе
13
Реца
6
Миссироли
7
Стрефецца
37
Петанья
9
Черри
93
Фарес
6
Мариу Руй
13
Гулам
13
Гулам
6
Мариу Руй
3
Кулибали
44
Манолас
44
Манолас
3
Кулибали
7
Кальехон
8
Юнес
8
Юнес
7
Кальехон
10
Мертенс
30
Милик
30
Милик
10
Мертенс
10
Инсинье
11
Лосано
11
Лосано
10
Инсинье
7
Стрефецца
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
7
Стрефецца
11
Мургиа
6
Дабо
6
Дабо
11
Мургиа
13
Реца
10
Валоти
10
Валоти
13
Реца
37
Петанья
10
Флоккари
10
Флоккари
37
Петанья
Остались в запасе
Наполи
СПАЛ
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
65
Марко Менегетти
ВР
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Демба Тиам
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
17
Георгий Тунев
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
Остались в запасе
65
Марко Менегетти
ВР
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Демба Тиам
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
17
Георгий Тунев
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Наполи - СПАЛ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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