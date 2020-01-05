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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Верона
СПАЛ - Верона: обзор матча 05 января 2020
СПАЛ
05.01.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 2
Завершен
Верона
14'
Д. Паццини
85'
М. Степински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Верона
85'
ГОЛ! 0:2!
М. Степински
66'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
Желтая карточка
Г. Стрефецца
45'
+1
Красная карточка
Н. Томович
39'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Паццини
Пас отдал
Д. Лазович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
44
Игор
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Альберто Палоски
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
26
Валерио Верре
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
3-3-1-2
99
Бериша
4
Томович
15
Сионек
34
Викари
10
Валоти
6
Миссироли
27
Куртич
7
Стрефецца
37
Петанья
9
Палоски
4-3-1-2
16
Сильвестри
19
Фараони
3
Кумбула
13
Ррахмани
22
Гюнтер
26
Верре
44
Велозу
32
Пессина
10
Дзакканьи
88
Лазович
11
Паццини
Остались в запасе
СПАЛ
Верона
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча СПАЛ - Верона
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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