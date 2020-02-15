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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - СПАЛ
Лечче - СПАЛ: обзор матча 15 февраля 2020
Лечче
15.02.2020, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
СПАЛ
41'
М. Манкосу (П)
66'
Ж. Маер
47'
А. Петанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - СПАЛ
Желтая карточка
Е. Шахов
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Ж. Маер
Пас отдал
М. Манкосу
66'
Желтая карточка
Д. Лападула
62'
61'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Петанья
Пас отдал
М. Вальдифиори
Желтая карточка
М. Кальдерони
45'
Желтая карточка
А. Дейола
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Манкосу
41'
40'
Желтая карточка
К. Бонифази
20'
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
Желтая карточка
Ж. Маер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
5
Марко Манкосу
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
37
Жан Маер
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
72
Антонин Барак
АП
25
Филиппо Фалько
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
19
Лукас Кастро
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Лечче
22
Габриэл
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
4
Брайан Вера
ЦФ
СПАЛ
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-2-2-1
5
Манкосу
32
Кальдерони
15
Лучионе
13
Россеттини
2
Донати
37
Маер
14
Дейола
72
Барак
25
Фалько
18
Лападула
4-4-1-1
99
Бериша
33
Бонифази
15
Сионек
87
Жуканович
13
Реца
6
Миссироли
10
Валоти
16
Вальдифиори
19
Кастро
29
Ди Франческо
37
Петанья
Остались в запасе
Лечче
СПАЛ
10
Якопо Петриччионе
ОП
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Габриэл
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Фабио Ливерани
7
Джакопо Сала
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
10
Якопо Петриччионе
ОП
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Габриэл
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Лечче - СПАЛ
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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