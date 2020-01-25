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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Болонья
СПАЛ - Болонья: обзор матча 25 января 2020
СПАЛ
25.01.2020, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 3
Завершен
Болонья
23'
А. Петанья (П)
24'
Ф. Викари (АГ)
59'
М. Барроу
63'
А. Поли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Болонья
89'
Желтая карточка
Т. Томиясу
68'
Желтая карточка
Р. Орсолини
63'
ГОЛ! 1:3!
А. Поли
Пас отдал
Р. Сориано
59'
ГОЛ! 1:2!
М. Барроу
Желтая карточка
А. Петанья
35'
Желтая карточка
Э. Бериша
28'
24'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Викари
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Петанья
23'
22'
Желтая карточка
Н. Пас
Желтая карточка
М. Валоти
14'
Желтая карточка
Т. Сионек
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
44
Игор
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
6
Брайан Дабо
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Данило
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
8
Николас Домингес
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
3-3-2-1
44
Игор
13
Реца
15
Сионек
34
Викари
6
Дабо
6
Миссироли
10
Валоти
29
Ди Франческо
7
Стрефецца
37
Петанья
4-3-3
1
Скорупски
15
Мбайе
5
Данило
3
Пас
5
Томиясу
21
Сориано
22
Схаутен
15
Поли
7
Орсолини
9
Сантандер
8
Паласио
Остались в запасе
СПАЛ
Болонья
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
8
Николас Домингес
ЦП
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
8
Николас Домингес
ЦП
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча СПАЛ - Болонья
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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