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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Интер
СПАЛ - Интер: обзор матча 16 июля 2020
СПАЛ
16.07.2020, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 4
Завершен
Интер
37'
А. Кандрева
55'
К. Бираги
60'
А. Санчес
74'
Р. Гальярдини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Интер
Замена
Г. Тунев
️️️️
А. Мургиа
82'
Замена
Б. Саламон
️️️️
Ф. Викари
81'
79'
Замена
Л. Пирола
️️️️
А. Кандрева
79'
Замена
С. Эспозито
️️️️
А. Санчес
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
А. Черри
75'
74'
ГОЛ! 0:4!
Р. Гальярдини
Пас отдал
Э. Янг
74'
Замена
Б. Валеро
️️️️
Р. Гальярдини
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Г. Стрефецца
66'
Замена
Т. Сионек
️️️️
А. Реца
66'
65'
Желтая карточка
А. Раноккия
63'
Замена
Э. Янг
️️️️
К. Бираги
63'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
А. Бастони
60'
ГОЛ! 0:3!
А. Санчес
Пас отдал
К. Бираги
55'
ГОЛ! 0:2!
К. Бираги
54'
Желтая карточка
К. Бираги
Желтая карточка
А. Мургиа
51'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Кандрева
Пас отдал
А. Санчес
32'
Желтая карточка
А. Бастони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
СПАЛ
65
Марко Менегетти
ВР
1
Демба Тиам
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
19
Лукас Кастро
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
17
Георгий Тунев
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Люсьен Агум
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
3-3-1-2
30
Летица
13
Реца
33
Бонифази
34
Викари
7
Сала
6
Дабо
16
Вальдифиори
7
Стрефецца
37
Петанья
9
Черри
4-1-2-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
95
Бастони
13
Раноккия
3
Бираги
77
Брозович
87
Кандрева
21
Гальярдини
24
Эриксен
10
Мартинес
4
Санчес
7
Стрефецца
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
7
Стрефецца
9
Черри
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
9
Черри
34
Викари
18
Саламон
18
Саламон
34
Викари
13
Реца
15
Сионек
15
Сионек
13
Реца
11
Мургиа
17
Тунев
17
Тунев
11
Мургиа
3
Бираги
15
Янг
15
Янг
3
Бираги
87
Кандрева
5
Пирола
5
Пирола
87
Кандрева
95
Бастони
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
95
Бастони
21
Гальярдини
6
Валеро
6
Валеро
21
Гальярдини
4
Санчес
94
Эспозито
94
Эспозито
4
Санчес
Остались в запасе
СПАЛ
Интер
65
Марко Менегетти
ВР
1
Демба Тиам
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Люсьен Агум
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
65
Марко Менегетти
ВР
1
Демба Тиам
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Люсьен Агум
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча СПАЛ - Интер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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