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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Брешиа - СПАЛ
Брешиа - СПАЛ: обзор матча 19 июля 2020
Брешиа
19.07.2020, воскресенье, 20:30
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
СПАЛ
69'
Я. Жмрхаль
90+3'
Я. Жмрхаль
42'
Б. Дабо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брешиа - СПАЛ
ГОЛ! 2:1!
Я. Жмрхаль
Пас отдал
А. Доннарумма
90'
+3
Желтая карточка
Э. Торрегросса
89'
87'
Замена
М. Валоти
️️️️
Г. Тунев
76'
Желтая карточка
Б. Дабо
ГОЛ! 1:1!
Я. Жмрхаль
Пас отдал
А. Доннарумма
69'
65'
Замена
Г. Стрефецца
️️️️
М. Д'Алессандро
Замена
Б. Мартелла
️️️️
С. Скрабб
62'
58'
Желтая карточка
А. Реца
Замена
С. Скрабб
️️️️
Н. Спалек
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дабо
Желтая карточка
Н. Спалек
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брешиа
66
Йессе Йоронен
ВР
66
Андреа Папетти
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
29
Алессандро Семприни
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
97
Николас Спалек
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Георгий Тунев
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Брешиа
33
Диего Аббрандини
ВР
16
Андреа Гецци
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Симон Скрабб
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
СПАЛ
65
Марко Менегетти
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Демба Тиам
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-1-3-2
66
Йоронен
66
Папетти
37
Матею
29
Семприни
20
Сабелли
16
Тонали
97
Спалек
27
Дессена
17
Жмрхаль
99
Доннарумма
92
Торрегросса
4-3-1-2
30
Летица
34
Викари
15
Сионек
18
Саламон
13
Реца
6
Миссироли
6
Дабо
17
Тунев
77
Д'Алессандро
9
Черри
37
Петанья
97
Спалек
14
Скрабб
14
Скрабб
97
Спалек
Скрабб
87
Мартелла
87
Мартелла
Скрабб
77
Д'Алессандро
7
Стрефецца
7
Стрефецца
77
Д'Алессандро
17
Тунев
10
Валоти
10
Валоти
17
Тунев
Остались в запасе
Брешиа
СПАЛ
33
Диего Аббрандини
ВР
16
Андреа Гецци
ВР
23
Маттиа Вивиани
ЦП
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
65
Марко Менегетти
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Демба Тиам
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
33
Диего Аббрандини
ВР
16
Андреа Гецци
ВР
23
Маттиа Вивиани
ЦП
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
97
Флориан Айе
ЦФ
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
65
Марко Менегетти
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Демба Тиам
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Брешиа - СПАЛ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Марио Ригамонти
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