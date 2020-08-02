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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Фиорентина
СПАЛ - Фиорентина: обзор матча 02 августа 2020
СПАЛ
02.08.2020, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 3
Завершен
Фиорентина
39'
М. Д'Алессандро
30'
А. Дункан
89'
К. Куаме
90+4'
Э. Пульгар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Фиорентина
90'
+6
Замена
К. Далле Мура
️️️️
Ф. Кьеза
90'
+5
Замена
А. Терзич
️️️️
А. Дункан
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Э. Пульгар
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Кьеза
89'
ГОЛ! 1:2!
К. Куаме
Пас отдал
Э. Пульгар
Замена
Г. Тунев
️️️️
М. Д'Алессандро
86'
Замена
Б. Саламон
️️️️
М. Валоти
80'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
М. Фарес
80'
65'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Л. Венути
65'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Д. Влахович
Замена
Г. Стрефецца
️️️️
А. Мургиа
62'
55'
Замена
К. Куаме
️️️️
К. Агудело
Желтая карточка
М. Фарес
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
М. Д'Алессандро
Пас отдал
М. Валоти
39'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Дункан
Пас отдал
Ф. Кьеза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
14
Хауме Куэльяр
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
44
Игор
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
СПАЛ
65
Марко Менегетти
ВР
30
Карло Летица
ВР
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
11
Кристофер Хорват
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
17
Георгий Тунев
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
15
Кристиан Далле Мура
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
3-3-1-2
1
Тиам
4
Томович
34
Викари
33
Бонифази
6
Дабо
6
Миссироли
10
Валоти
77
Д'Алессандро
93
Фарес
14
Куэльяр
4-1-1-2-1
1
Террачиано
14
Лирола
11
Чеккерини
5
Венути
31
Миленкович
5
Пульгар
32
Дункан
7
Агудело
14
Кьеза
28
Влахович
93
Фарес
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
93
Фарес
11
Мургиа
7
Стрефецца
7
Стрефецца
11
Мургиа
10
Валоти
18
Саламон
18
Саламон
10
Валоти
77
Д'Алессандро
17
Тунев
17
Тунев
77
Д'Алессандро
32
Дункан
71
Терзич
71
Терзич
32
Дункан
14
Кьеза
15
Далле Мура
15
Далле Мура
14
Кьеза
7
Агудело
8
Куаме
8
Куаме
7
Агудело
28
Влахович
10
Кутроне
10
Кутроне
28
Влахович
5
Венути
23
Соттиль
23
Соттиль
5
Венути
Остались в запасе
СПАЛ
Фиорентина
65
Марко Менегетти
ВР
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
11
Кристофер Хорват
ЦП
30
Карло Летица
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
29
Дальберт
ЛЗ
1
Бартломей Дронговски
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
65
Марко Менегетти
ВР
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
11
Кристофер Хорват
ЦП
30
Карло Летица
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
1
Бартломей Дронговски
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча СПАЛ - Фиорентина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Алессандро Пронтера
Стадион:
Паоло Мацца
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