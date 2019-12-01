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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - СПАЛ
Интер - СПАЛ: обзор матча 01 декабря 2019
Интер
01.12.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 1
Завершен
СПАЛ
16'
Л. Мартинес
41'
Л. Мартинес
50'
М. Валоти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - СПАЛ
90'
+4
Желтая карточка
А. Мургиа
82'
Замена
М. Янкович
️️️️
Игор
80'
Желтая карточка
Т. Сионек
Замена
Б. Валеро
️️️️
Р. Гальярдини
79'
Замена
Д. Годин
️️️️
А. Кандрева
79'
77'
Желтая карточка
Игор
Замена
К. Бираги
️️️️
В. Лазаро
76'
70'
Замена
С. Флоккари
️️️️
М. Вальдифиори
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
59'
57'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
50'
ГОЛ! 2:1!
М. Валоти
Пас отдал
Т. Сионек
42'
Замена
Т. Сионек
️️️️
Г. Стрефецца
ГОЛ! 2:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
А. Кандрева
41'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
М. Брозович
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
44
Игор
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
СПАЛ
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
19
Лазаро
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
77
Брозович
15
Весино
21
Гальярдини
87
Кандрева
9
Лукаку
10
Мартинес
3-3-1-1
11
Мургиа
4
Томович
34
Викари
13
Реца
10
Валоти
27
Куртич
16
Вальдифиори
7
Стрефецца
37
Петанья
19
Лазаро
3
Бираги
3
Бираги
19
Лазаро
87
Кандрева
2
Годин
2
Годин
87
Кандрева
21
Гальярдини
6
Валеро
6
Валеро
21
Гальярдини
7
Стрефецца
15
Сионек
15
Сионек
7
Стрефецца
44
Игор
8
Янкович
8
Янкович
44
Игор
16
Вальдифиори
10
Флоккари
10
Флоккари
16
Вальдифиори
Остались в запасе
Интер
СПАЛ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Остались в запасе
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Интер - СПАЛ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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