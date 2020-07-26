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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Торино
СПАЛ - Торино: обзор матча 26 июля 2020
СПАЛ
26.07.2020, воскресенье, 20:30
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Торино
80'
М. Д'Алессандро
57'
С. Верди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Торино
85'
Замена
С. Эдера
️️️️
С. Верди
Замена
К. Хорват
️️️️
Г. Стрефецца
84'
ГОЛ! 1:1!
М. Д'Алессандро
Пас отдал
Б. Дабо
80'
66'
Замена
С. Лукич
️️️️
Т. Ринкон
Замена
Я. Искра
️️️️
М. Фарес
58'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Ф. Ди Франческо
58'
57'
ГОЛ! 0:1!
С. Верди
Пас отдал
Т. Ринкон
45'
Желтая карточка
Т. Ринкон
42'
Желтая карточка
А. Белотти
Желтая карточка
Б. Саламон
39'
38'
Желтая карточка
К. Ансальди
Желтая карточка
Т. Сионек
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Демба Тиам
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Морено Лонго
СПАЛ
65
Марко Менегетти
ВР
30
Карло Летица
ВР
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
39
Якуб Искра
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
11
Кристофер Хорват
ЦП
17
Георгий Тунев
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
14
Хауме Куэльяр
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
77
Кристиан Челезия
ЦЗ
27
Эмин Газоини
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
3-2-2-2
11
Мургиа
15
Сионек
18
Саламон
34
Викари
6
Миссироли
6
Дабо
29
Ди Франческо
7
Стрефецца
93
Фарес
37
Петанья
4-2-2-2
46
Сиригу
4
Иццо
63
Н'Кулу
3
Бремер
14
Ансальди
8
Мейте
8
Ринкон
7
Беренгер
90
Верди
11
Дзадза
11
Белотти
29
Ди Франческо
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
29
Ди Франческо
93
Фарес
39
Искра
39
Искра
93
Фарес
7
Стрефецца
11
Хорват
11
Хорват
7
Стрефецца
8
Ринкон
23
Лукич
23
Лукич
8
Ринкон
90
Верди
20
Эдера
20
Эдера
90
Верди
Остались в запасе
СПАЛ
Торино
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
14
Хауме Куэльяр
ЦФ
65
Марко Менегетти
ВР
30
Карло Летица
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
17
Георгий Тунев
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
77
Кристиан Челезия
ЦЗ
27
Эмин Газоини
ЦЗ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
Главный тренер
Морено Лонго
Остались в запасе
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
14
Хауме Куэльяр
ЦФ
65
Марко Менегетти
ВР
30
Карло Летица
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
17
Георгий Тунев
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
Остались в запасе
77
Кристиан Челезия
ЦЗ
27
Эмин Газоини
ЦЗ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Морено Лонго
Статистика матча СПАЛ - Торино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Паоло Мацца
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