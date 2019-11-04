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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Сампдория
СПАЛ - Сампдория: обзор матча 04 ноября 2019
СПАЛ
04.11.2019, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Сампдория
90+1'
Д. Капрари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Сампдория
Желтая карточка
Я. Куртич
90'
+5
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Капрари
Пас отдал
Г. Рамирес
90'
Замена
Д. Капрари
️️️️
Ф. Бонаццоли
Желтая карточка
С. Миссироли
87'
Замена
М. Янкович
️️️️
Ф. Викари
86'
74'
Замена
Т. Ауджелло
️️️️
Я. Янкто
70'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
М. Габбиадини
Замена
С. Миссироли
️️️️
М. Валоти
68'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Г. Мончини
62'
Желтая карточка
Игор
43'
29'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
44
Игор
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
2
Мортен Торсбю
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
СПАЛ
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3-2-1-2
99
Бериша
13
Реца
4
Томович
34
Викари
10
Валоти
27
Куртич
7
Стрефецца
37
Петанья
11
Мончини
4-4-2
25
Аудеро
23
Депаоли
25
Феррари
25
Колли
29
Мурру
2
Торсбю
14
Виейра
8
Экдаль
21
Янкто
90
Бонаццоли
11
Габбиадини
10
Валоти
6
Миссироли
6
Миссироли
10
Валоти
34
Викари
8
Янкович
8
Янкович
34
Викари
11
Мончини
10
Флоккари
10
Флоккари
11
Мончини
21
Янкто
3
Ауджелло
3
Ауджелло
21
Янкто
11
Габбиадини
11
Рамирес
11
Рамирес
11
Габбиадини
90
Бонаццоли
10
Капрари
10
Капрари
90
Бонаццоли
Остались в запасе
СПАЛ
Сампдория
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
7
Мехди Лери
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Владимиро Фальконе
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча СПАЛ - Сампдория
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
Где смотреть матч:
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