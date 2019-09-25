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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Лечче
СПАЛ - Лечче: обзор матча 25 сентября 2019
СПАЛ
25.09.2019, среда, 22:00
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 3
Завершен
Лечче
17'
Ф. Ди Франческо
11'
М. Манкосу (П)
47'
М. Кальдерони
73'
М. Манкосу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Лечче
Замена
М. Валоти
️️️️
А. Реца
77'
74'
Замена
Ж. Имбула
️️️️
Ж. Маер
73'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Манкосу
Желтая карточка
Игор
70'
68'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Х. Бабакар
Замена
Г. Стрефецца
️️️️
Ф. Ди Франческо
57'
Замена
Игор
️️️️
Фелипе
55'
47'
ГОЛ! 1:2!
М. Кальдерони
34'
Желтая карточка
М. Кальдерони
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ди Франческо
Пас отдал
А. Мургиа
17'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Манкосу
6'
Желтая карточка
Х. Бабакар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Лечче
22
Габриэл
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
23
Андреа Табанелли
ЦП
3
Андреа Рисполи
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
44
Игор
ВР
1
Демба Тиам
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
4-2-1-2
99
Бериша
13
Реца
34
Викари
27
Фелипе
15
Сионек
27
Куртич
6
Миссироли
29
Ди Франческо
10
Флоккари
37
Петанья
3-1-3-1-1
22
Габриэл
32
Кальдерони
15
Лучионе
13
Россеттини
10
Петриччионе
23
Табанелли
3
Рисполи
37
Маер
25
Фалько
15
Бабакар
29
Ди Франческо
7
Стрефецца
7
Стрефецца
29
Ди Франческо
27
Фелипе
44
Игор
44
Игор
27
Фелипе
13
Реца
10
Валоти
10
Валоти
13
Реца
37
Маер
16
Имбула
16
Имбула
37
Маер
15
Бабакар
28
Шахов
28
Шахов
15
Бабакар
Остались в запасе
СПАЛ
Лечче
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
4
Брайан Вера
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Остались в запасе
4
Брайан Вера
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
20
Ромарио Бензар
ЦП
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча СПАЛ - Лечче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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