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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - СПАЛ
Удинезе - СПАЛ: обзор матча 10 ноября 2019
Удинезе
10.11.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 0
Завершен
СПАЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - СПАЛ
83'
Желтая карточка
Т. Сионек
80'
Желтая карточка
Н. Томович
70'
Желтая карточка
Фелипе
Желтая карточка
С. Окака-Чука
53'
Желтая карточка
Р. Бекао
47'
46'
Желтая карточка
С. Флоккари
44'
Желтая карточка
А. Реца
Желтая карточка
И. Несторовски
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
72
Антонин Барак
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Демба Тиам
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
3-5-2
1
Муссо
5
Троост-Эконг
50
Бекао
17
Нуйтинк
12
Сема
8
Мандрагора
7
Де Пауль
18
Яяло
17
Стригер Ларсен
90
Несторовски
77
Окака-Чука
4-3-1-2
99
Бериша
27
Фелипе
4
Томович
15
Сионек
13
Реца
27
Куртич
16
Вальдифиори
6
Миссироли
7
Стрефецца
10
Флоккари
9
Палоски
Остались в запасе
Удинезе
СПАЛ
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
72
Антонин Барак
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Карло Летица
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Демба Тиам
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
72
Антонин Барак
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Карло Летица
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Демба Тиам
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Удинезе - СПАЛ
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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