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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - СПАЛ
Торино - СПАЛ: обзор матча 21 декабря 2019
Торино
21.12.2019, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
СПАЛ
4'
Т. Ринкон
42'
Г. Стрефецца
81'
А. Петанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - СПАЛ
84'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
А. Палоски
82'
Желтая карточка
А. Петанья
81'
ГОЛ! 1:2!
А. Петанья
Пас отдал
М. Вальдифиори
Замена
С. Дзадза
️️️️
С. Лукич
77'
74'
Замена
М. Вальдифиори
️️️️
Я. Куртич
71'
Желтая карточка
С. Миссироли
68'
Желтая карточка
Игор
68'
Замена
А. Мургиа
️️️️
М. Валоти
63'
Желтая карточка
М. Валоти
Замена
С. Мейте
️️️️
А. Беренгер
62'
Вторая желтая
Бремер
55'
Желтая карточка
С. Сиригу
44'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
К. Ансальди
44'
42'
ГОЛ! 1:1!
Г. Стрефецца
Желтая карточка
Бремер
41'
Желтая карточка
К. Ансальди
24'
ГОЛ! 1:0!
Т. Ринкон
Пас отдал
Бремер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
44
Игор
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
3-2-2-2-1
46
Сиригу
4
Иццо
63
Н'Кулу
3
Бремер
14
Ансальди
34
Эйна
23
Лукич
8
Ринкон
90
Верди
7
Беренгер
11
Белотти
3-3-1-2
99
Бериша
4
Томович
34
Викари
15
Сионек
6
Миссироли
10
Валоти
27
Куртич
7
Стрефецца
9
Палоски
37
Петанья
14
Ансальди
93
Лаксальт
93
Лаксальт
14
Ансальди
7
Беренгер
8
Мейте
8
Мейте
7
Беренгер
23
Лукич
11
Дзадза
11
Дзадза
23
Лукич
9
Палоски
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
9
Палоски
10
Валоти
11
Мургиа
11
Мургиа
10
Валоти
27
Куртич
16
Вальдифиори
16
Вальдифиори
27
Куртич
Остались в запасе
Торино
СПАЛ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Остались в запасе
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Торино - СПАЛ
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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