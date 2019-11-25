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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Дженоа
СПАЛ - Дженоа: обзор матча 25 ноября 2019
СПАЛ
25.11.2019, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 13 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
55'
А. Петанья (П)
57'
С. Стураро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Дженоа
61'
Желтая карточка
П. Гильоне
57'
ГОЛ! 1:1!
С. Стураро
Пас отдал
П. Гильоне
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Петанья
55'
Желтая карточка
С. Миссироли
41'
Желтая карточка
А. Петанья
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
29
Франческо Кассата
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
44
Игор
ВР
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
3-4-2-1
99
Бериша
13
Реца
34
Викари
27
Фелипе
7
Сала
16
Вальдифиори
6
Миссироли
27
Куртич
29
Ди Франческо
7
Стрефецца
37
Петанья
4-1-3-1-1
13
Раду
18
Гильоне
25
Сапата
21
Ромеро
4
Кришито
16
Радованович
29
Кассата
21
Лерагер
27
Стураро
7
Агудело
9
Пинамонти
Остались в запасе
СПАЛ
Дженоа
11
Алессандро Мургиа
ВР
44
Игор
ВР
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
44
Игор
ВР
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча СПАЛ - Дженоа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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