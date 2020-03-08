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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - СПАЛ
Парма - СПАЛ: обзор матча 08 марта 2020
Парма
08.03.2020, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 1
Завершен
СПАЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
11
Алессандро Мургиа
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
СПАЛ
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Георгий Тунев
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
19
Лукас Кастро
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-1-2-1-2
91
Коломби
2
Якопони
22
Алвеш
5
Гальоло
36
Дармиан
16
Бругман
33
Грасси
27
Куртич
27
Жервиньо
14
Корнелиус
21
Кулушевски
4-5-1
99
Бериша
15
Сионек
34
Викари
33
Бонифази
13
Реца
16
Вальдифиори
11
Мургиа
10
Валоти
93
Фарес
6
Миссироли
37
Петанья
Остались в запасе
Парма
СПАЛ
14
Янн Карамо
ЛВ
40
Эдоардо Корви
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
17
Георгий Тунев
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
19
Лукас Кастро
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
40
Эдоардо Корви
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
17
Георгий Тунев
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
19
Лукас Кастро
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Парма - СПАЛ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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