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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - СПАЛ
Лацио - СПАЛ: обзор матча 02 февраля 2020
Лацио
02.02.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
5 : 1
Завершен
СПАЛ
3'
Ч. Иммобиле
16'
Ф. Кайседо
29'
Ч. Иммобиле
38'
Ф. Кайседо
58'
Б. Адеканье
65'
С. Миссироли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - СПАЛ
80'
Желтая карточка
С. Миссироли
65'
ГОЛ! 5:1!
С. Миссироли
61'
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
ГОЛ! 5:0!
Б. Адеканье
Пас отдал
М. Лаццари
58'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
44'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Ч. Иммобиле
38'
ГОЛ! 3:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
М. Лаццари
29'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кайседо
16'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Лулич
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
19
Лукас Кастро
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
24
Джони
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
4-3-1-2
1
Стракоша
15
Баштуш
15
Ачерби
26
Раду
29
Лаццари
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
6
Лейва
18
Альберто
9
Иммобиле
10
Кайседо
4-3-2-1
99
Бериша
33
Бонифази
27
Фелипе
4
Томович
13
Реца
19
Кастро
6
Миссироли
6
Дабо
7
Стрефецца
29
Ди Франческо
10
Флоккари
Остались в запасе
Лацио
СПАЛ
28
Андре Андерсон
ВР
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Остались в запасе
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Лацио - СПАЛ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
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