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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Аталанта
СПАЛ - Аталанта: обзор матча 25 августа 2019
СПАЛ
25.08.2019, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 3
Завершен
Аталанта
7'
Ф. Ди Франческо
27'
А. Петанья
34'
Р. Госенс
71'
Л. Муриэль
76'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Аталанта
Желтая карточка
Т. Сионек
90'
+3
81'
Замена
Р. Толой
️️️️
Д. Сапата
Замена
С. Флоккари
️️️️
Игор
78'
76'
ГОЛ! 2:3!
Л. Муриэль
71'
ГОЛ! 2:2!
Л. Муриэль
Пас отдал
А. Гомес
Замена
Н. Томович
️️️️
М. Д'Алессандро
71'
Замена
А. Мургиа
️️️️
М. Валоти
65'
Желтая карточка
М. Валоти
61'
55'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Масиелло
54'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Р. Фройлер
43'
Желтая карточка
М. де Рон
34'
ГОЛ! 2:1!
Р. Госенс
Пас отдал
Х. Хатебур
ГОЛ! 2:0!
А. Петанья
Пас отдал
Игор
27'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ди Франческо
Пас отдал
А. Петанья
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
44
Игор
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
3-3-2-1
99
Бериша
34
Викари
15
Сионек
27
Фелипе
6
Миссироли
27
Куртич
10
Валоти
29
Ди Франческо
77
Д'Алессандро
37
Петанья
3-3-1-1-2
95
Голлини
33
Хатебур
19
Паломино
5
Масиелло
6
Джимсити
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
8
Пашалич
91
Сапата
10
Гомес
10
Валоти
11
Мургиа
11
Мургиа
10
Валоти
77
Д'Алессандро
4
Томович
4
Томович
77
Д'Алессандро
44
Игор
10
Флоккари
10
Флоккари
44
Игор
91
Сапата
2
Толой
2
Толой
91
Сапата
8
Фройлер
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Фройлер
5
Масиелло
10
Муриэль
10
Муриэль
5
Масиелло
Остались в запасе
СПАЛ
Аталанта
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
31
Франческо Росси
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча СПАЛ - Аталанта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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