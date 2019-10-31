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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - СПАЛ
Милан - СПАЛ: обзор матча 31 октября 2019
Милан
31.10.2019, четверг, 23:00
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
СПАЛ
63'
Сусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - СПАЛ
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Л. Пакета
88'
82'
Замена
А. Палоски
️️️️
Г. Стрефецца
82'
Замена
Д. Сала
️️️️
А. Реца
73'
Желтая карточка
Я. Куртич
71'
Замена
М. Валоти
️️️️
С. Миссироли
Желтая карточка
И. Беннасер
69'
68'
Желтая карточка
Т. Сионек
ГОЛ! 1:0!
Сусо
63'
62'
Желтая карточка
Ф. Викари
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
57'
Замена
Сусо
️️️️
С. Кастильехо
57'
Замена
Д. Калабрия
️️️️
М. Мусаккио
46'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
41'
Желтая карточка
Л. Дуарте
40'
21'
Желтая карточка
С. Флоккари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
СПАЛ
1
Демба Тиам
ВР
44
Игор
ВР
30
Карло Летица
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
3
Дуарте
26
Романьоли
37
Мусаккио
20
Чалханоглу
10
Беннасер
19
Кессье
11
Пакета
70
Кастильехо
9
Пентек
4-2-1-2
99
Бериша
34
Викари
4
Томович
15
Сионек
13
Реца
6
Миссироли
27
Куртич
7
Стрефецца
37
Петанья
10
Флоккари
37
Мусаккио
2
Калабрия
2
Калабрия
37
Мусаккио
11
Пакета
7
Бонавентура
7
Бонавентура
11
Пакета
70
Кастильехо
10
Сусо
10
Сусо
70
Кастильехо
13
Реца
7
Сала
7
Сала
13
Реца
6
Миссироли
10
Валоти
10
Валоти
6
Миссироли
7
Стрефецца
9
Палоски
9
Палоски
7
Стрефецца
Остались в запасе
Милан
СПАЛ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Демба Тиам
ВР
44
Игор
ВР
30
Карло Летица
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
17
Антонио Доннарумма
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Остались в запасе
1
Демба Тиам
ВР
44
Игор
ВР
30
Карло Летица
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Милан - СПАЛ
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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