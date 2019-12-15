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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - СПАЛ
Рома - СПАЛ: обзор матча 15 декабря 2019
Рома
15.12.2019, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 1
Завершен
СПАЛ
53'
Л. Пеллегрини
66'
Д. Перотти (П)
83'
Г. Мхитарян
44'
А. Петанья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - СПАЛ
90'
+2
Желтая карточка
М. Янкович
ГОЛ! 3:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
А. Флоренци
83'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Д. Перотти
79'
66'
Желтая карточка
Ф. Викари
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Перотти
66'
Желтая карточка
М. Четин
54'
ГОЛ! 1:1!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
А. Коларов
53'
50'
Желтая карточка
Фелипе
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Петанья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
44
Игор
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Лопес
11
Коларов
45
Четин
17
Фасио
24
Флоренци
24
Диавара
10
Дзаньоло
17
Верету
7
Пеллегрини
8
Перотти
10
Джеко
4-2-2
11
Мургиа
4
Томович
15
Сионек
27
Фелипе
34
Викари
6
Миссироли
10
Валоти
9
Палоски
37
Петанья
8
Перотти
22
Мхитарян
22
Мхитарян
8
Перотти
Остались в запасе
Рома
СПАЛ
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Рома - СПАЛ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
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