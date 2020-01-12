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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - СПАЛ
Фиорентина - СПАЛ: обзор матча 12 января 2020
Фиорентина
12.01.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
СПАЛ
82'
Г. Пеццелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - СПАЛ
86'
Замена
М. Янкович
️️️️
Игор
ГОЛ! 1:0!
Г. Пеццелла
Пас отдал
Э. Пульгар
82'
79'
Желтая карточка
А. Мургиа
Замена
П. Кутроне
️️️️
Ф. Кьеза
75'
64'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Ф. Ди Франческо
Замена
Д. Влахович
️️️️
К. Боатенг
46'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Джузеппе Якини
СПАЛ
44
Игор
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
10
Маттиа Валоти
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
71
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
СПАЛ
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-3-2-2
1
Дронговски
31
Миленкович
4
Касерес
2
Пеццелла
29
Дальберт
5
Пульгар
14
Лирола
8
Кастровилли
24
Бенасси
14
Кьеза
27
Боатенг
3-2-2-1
44
Игор
15
Сионек
34
Викари
27
Фелипе
10
Валоти
6
Миссироли
7
Стрефецца
29
Ди Франческо
37
Петанья
27
Боатенг
28
Влахович
28
Влахович
27
Боатенг
14
Кьеза
10
Кутроне
10
Кутроне
14
Кьеза
44
Игор
8
Янкович
8
Янкович
44
Игор
29
Ди Франческо
10
Флоккари
10
Флоккари
29
Ди Франческо
Остались в запасе
Фиорентина
СПАЛ
71
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
71
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
Остались в запасе
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Фиорентина - СПАЛ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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