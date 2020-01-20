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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - СПАЛ
Аталанта - СПАЛ: обзор матча 20 января 2020
Аталанта
20.01.2020, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 2
Завершен
СПАЛ
16'
Й. Иличич
54'
А. Петанья
60'
М. Валоти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - СПАЛ
85'
Замена
Н. Томович
️️️️
А. Реца
78'
Замена
М. Вальдифиори
️️️️
М. Валоти
72'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Ф. Ди Франческо
Замена
Л. Муриэль
️️️️
М. Кальдара
66'
60'
ГОЛ! 1:2!
М. Валоти
Пас отдал
Б. Дабо
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Гомес
59'
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Петанья
Пас отдал
А. Реца
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
50'
Замена
Б. Джимсити
️️️️
Р. Фройлер
46'
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
Желтая карточка
М. де Рон
40'
21'
Желтая карточка
Ф. Викари
ГОЛ! 1:0!
Й. Иличич
Пас отдал
Д. Сапата
16'
5'
Желтая карточка
М. Валоти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
СПАЛ
44
Игор
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
СПАЛ
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Карло Летица
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-1-1-1-3
57
Спортиелло
8
Госенс
19
Паломино
2
Толой
23
Кальдара
15
де Рон
8
Фройлер
8
Пашалич
72
Иличич
10
Гомес
91
Сапата
3-3-2-1
44
Игор
34
Викари
15
Сионек
13
Реца
6
Миссироли
10
Валоти
6
Дабо
7
Стрефецца
29
Ди Франческо
37
Петанья
8
Фройлер
6
Джимсити
6
Джимсити
8
Фройлер
10
Гомес
17
Малиновский
17
Малиновский
10
Гомес
23
Кальдара
10
Муриэль
10
Муриэль
23
Кальдара
13
Реца
4
Томович
4
Томович
13
Реца
10
Валоти
16
Вальдифиори
16
Вальдифиори
10
Валоти
29
Ди Франческо
10
Флоккари
10
Флоккари
29
Ди Франческо
Остались в запасе
Аталанта
СПАЛ
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Карло Летица
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
Остались в запасе
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
30
Карло Летица
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Аталанта - СПАЛ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
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