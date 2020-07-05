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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - СПАЛ
Сампдория - СПАЛ: обзор матча 05 июля 2020
Сампдория
05.07.2020, воскресенье, 20:30
Италия. Серия А, 30 тур
3 : 0
Завершен
СПАЛ
12'
К. Линетти
45'
М. Габбиадини
45+3'
К. Линетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - СПАЛ
Замена
Ф. Д'Амико
️️️️
К. Линетти
89'
78'
Замена
Г. Тунев
️️️️
А. Мургиа
69'
Замена
Л. Кастро
️️️️
А. Черри
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Я. Янкто
69'
Замена
М. Лери
️️️️
Г. Рамирес
69'
60'
Замена
Б. Саламон
️️️️
С. Флоккари
60'
Замена
А. Петанья
️️️️
Ф. Викари
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
А. Бертолаччи
60'
Замена
А. ла Гумина
️️️️
М. Габбиадини
60'
46'
Замена
М. Вальдифиори
️️️️
Б. Дабо
ГОЛ! 3:0!
К. Линетти
Пас отдал
Г. Рамирес
45'
+3
ГОЛ! 2:0!
М. Габбиадини
45'
37'
Желтая карточка
Т. Сионек
ГОЛ! 1:0!
К. Линетти
12'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Сампдория
90
Андреа Секулин
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
33
Гонсало Марони
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
32
Феличе Д'Амико
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
СПАЛ
65
Марко Менегетти
ВР
1
Демба Тиам
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
17
Георгий Тунев
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
14
Хауме Куэльяр
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-4-1-1
25
Аудеро
18
Берешиньски
25
Колли
3
Ауджелло
4
Йошида
21
Янкто
8
Экдаль
17
Линетти
91
Бертолаччи
11
Рамирес
11
Габбиадини
3-3-1-2
30
Летица
34
Викари
15
Сионек
33
Бонифази
7
Сала
6
Миссироли
6
Дабо
7
Стрефецца
10
Флоккари
9
Черри
17
Линетти
32
Д'Амико
32
Д'Амико
17
Линетти
11
Рамирес
7
Лери
7
Лери
11
Рамирес
21
Янкто
23
Депаоли
23
Депаоли
21
Янкто
91
Бертолаччи
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
91
Бертолаччи
11
Габбиадини
27
ла Гумина
27
ла Гумина
11
Габбиадини
10
Флоккари
18
Саламон
18
Саламон
10
Флоккари
6
Дабо
16
Вальдифиори
16
Вальдифиори
6
Дабо
11
Мургиа
17
Тунев
17
Тунев
11
Мургиа
9
Черри
19
Кастро
19
Кастро
9
Черри
34
Викари
37
Петанья
37
Петанья
34
Викари
Остались в запасе
Сампдория
СПАЛ
33
Гонсало Марони
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
65
Марко Менегетти
ВР
14
Хауме Куэльяр
ЦФ
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
1
Демба Тиам
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
33
Гонсало Марони
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
65
Марко Менегетти
ВР
14
Хауме Куэльяр
ЦФ
17
Алтын Крюэзю
ЦЗ
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
1
Демба Тиам
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Сампдория - СПАЛ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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