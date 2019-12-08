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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Брешиа
СПАЛ - Брешиа: обзор матча 08 декабря 2019
СПАЛ
08.12.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 1
Завершен
Брешиа
54'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Брешиа
90'
+5
Желтая карточка
Й. Йоронен
72'
Желтая карточка
Д. Маньяни
54'
ГОЛ! 0:1!
М. Балотелли
Желтая карточка
Т. Сионек
45'
+2
Желтая карточка
Я. Куртич
42'
Желтая карточка
Ф. Викари
21'
18'
Желтая карточка
А. Кистана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
11
Алессандро Мургиа
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
44
Игор
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
8
Марко Янкович
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Брешиа
66
Йессе Йоронен
ВР
25
Димитри Бизоли
ЦЗ
51
Андреа Кистана
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
49
Ромуло
ЦП
8
Эмануэле Ндой
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
СПАЛ
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Брешиа
22
Энрико Альфонсо
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
23
Маттиа Вивиани
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
3-4-1
11
Мургиа
15
Сионек
4
Томович
34
Викари
8
Янкович
27
Куртич
10
Валоти
6
Миссироли
37
Петанья
3-3-2-2
66
Йоронен
51
Кистана
4
Чансельор
37
Матею
20
Сабелли
16
Тонали
25
Бизоли
49
Ромуло
8
Ндой
45
Балотелли
92
Торрегросса
Остались в запасе
СПАЛ
Брешиа
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
23
Маттиа Вивиани
ЦП
22
Энрико Альфонсо
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
1
Демба Тиам
ВР
30
Карло Летица
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
23
Маттиа Вивиани
ЦП
22
Энрико Альфонсо
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
24
Массимильяно Мангравити
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
97
Николас Спалек
ЦП
99
Альфредо Доннарумма
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча СПАЛ - Брешиа
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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СПАЛ
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Гвардиола посетил матч итальянской Серии С
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2025.02.10 20:55
Стала известна позиция Наингголана по обвинениям в контрабанде наркотиков
2025.01.28 14:28
2
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