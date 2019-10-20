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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - СПАЛ
Кальяри - СПАЛ: обзор матча 20 октября 2019
Кальяри
20.10.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
СПАЛ
9'
Р. Наингголан
67'
П. Фараго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - СПАЛ
90'
+3
Желтая карточка
М. Валоти
90'
Желтая карточка
Т. Сионек
Желтая карточка
М. Рог
89'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
83'
Желтая карточка
Р. Наингголан
69'
ГОЛ! 2:0!
П. Фараго
67'
60'
Желтая карточка
Игор
Желтая карточка
Д. Симеоне
57'
54'
Желтая карточка
Н. Томович
47'
Желтая карточка
С. Миссироли
ГОЛ! 1:0!
Р. Наингголан
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Робин Ольсен
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
44
Игор
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-5-2
1
Ольсен
23
Чеппителли
3
Пеллегрини
4
Писакане
8
Чигарини
19
Кастро
26
Рог
24
Фараго
44
Наингголан
9
Жоао Педро
18
Симеоне
3-4-2
99
Бериша
4
Томович
34
Викари
13
Реца
16
Вальдифиори
6
Миссироли
27
Куртич
7
Сала
37
Петанья
10
Флоккари
Остались в запасе
Кальяри
СПАЛ
28
Кристиан Олива
ОП
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
28
Кристиан Олива
ОП
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Кальяри - СПАЛ
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
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