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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Наполи
СПАЛ - Наполи: обзор матча 27 октября 2019
СПАЛ
27.10.2019, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
16'
Я. Куртич
9'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Наполи
Желтая карточка
Э. Бериша
90'
+6
Желтая карточка
Т. Сионек
90'
+2
85'
Желтая карточка
С. Луперто
Желтая карточка
Н. Томович
45'
Желтая карточка
Г. Стрефецца
25'
ГОЛ! 1:1!
Я. Куртич
16'
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Милик
Пас отдал
Аллан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
44
Игор
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-2-1-2
99
Бериша
13
Реца
34
Викари
4
Томович
27
Куртич
6
Миссироли
7
Стрефецца
9
Палоски
37
Петанья
4-3-1-2
1
Оспина
22
Ди Лоренцо
24
Малку
5
Луперто
3
Кулибали
7
Зелински
25
Аллан
99
Эльмас
10
Инсинье
10
Мертенс
30
Милик
Остались в запасе
СПАЛ
Наполи
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Габриэле Мончини
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча СПАЛ - Наполи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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