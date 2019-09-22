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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - СПАЛ
Сассуоло - СПАЛ: обзор матча 22 сентября 2019
Сассуоло
22.09.2019, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 0
Завершен
СПАЛ
26'
Ф. Капуто
45+2'
Ф. Капуто
47'
А. Дункан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - СПАЛ
69'
Желтая карточка
Я. Куртич
Желтая карточка
Ф. Пелузо
53'
ГОЛ! 3:0!
А. Дункан
Пас отдал
Д. Берарди
47'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Капуто
Пас отдал
Д. Берарди
45'
+2
37'
Желтая карточка
Н. Томович
ГОЛ! 1:0!
Ф. Капуто
Пас отдал
Г. Дефрель
26'
Желтая карточка
Д. Феррари
16'
Желтая карточка
Х. Траоре
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
25
Хамед Траоре
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
СПАЛ
99
Этрит Бериша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
34
Франческо Викари
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
27
Ясмин Куртич
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
СПАЛ
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
44
Игор
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-3-1-2
47
Консильи
21
Кирикеш
67
Феррари
13
Пелузо
22
Тольян
25
Траоре
32
Дункан
14
Мба Обьянг
10
Берарди
9
Капуто
92
Дефрель
3-2-3-1
99
Бериша
34
Викари
4
Томович
15
Сионек
27
Куртич
6
Миссироли
7
Стрефецца
77
Д'Алессандро
29
Ди Франческо
37
Петанья
Остались в запасе
Сассуоло
СПАЛ
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
44
Игор
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Карло Летица
ВР
1
Демба Тиам
ВР
44
Игор
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Габриэле Мончини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Сассуоло - СПАЛ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
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