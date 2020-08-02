Серия А. «Дженоа» избежала вылета, разгромив «Верону», и другие результаты 38-го тура

Завершился чемпионат Италии сезона-2019/20. В воскресенье состоялись пять заключительных матчей 38-го тура.

«Дженоа» благодаря крупной победе над «Вероной» со счетом 3:0 сохранила прописку в высшем дивизионе, а «Лечче» дома проиграл «Парме» и вылетел в Серию Б.

Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур

СПАЛ – Фиорентина – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Дункан, 30; 1:1 – Д'Алессандро, 39; 1:2 – Куаме, 89; 1:3 – Пульгар (с пенальти), 90+4.

Дженоа – Верона – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Санабрия, 13; 2:0 – Санабрия, 25; 3:0 – Ромеро, 44.

Удаления: Ромеро, 61; Кассата, 90+1 – Амрабат, 90+1.

Лечче – Парма – 3:4 (2:2)

Голы: 0:1 – Лучионе (в свои ворота); 0:2 – Капрари, 24; 1:2 – Барак, 40; 2:2 – Меккарьелло, 45; 2:3 – Корнелиус, 52; 2:4 – Инглесе, 67; 3:4 – Лападула, 68.

Болонья – Торино – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сванберг, 18; 1:1 – Дзадза, 66.

Сассуоло – Удинезе – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Окака-Чука, 53.

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