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    Серия А. «Милан» разгромил «Сампдорию» Раньери, «Брешиа» уступила «Лацио» и другие результаты

    «Лацио» в предпоследнем туре Серии А оказался сильнее «Брешии». У нападающего Чиро Иммобиле 35 голов за сезон чемпионата – это лучший на текущий момент показатель в топ-5 лигах Европы.

    Нападающий Златан Ибрагимович стал первым игроком в истории, который смог в Серии А забить 50+ голов и за «Милан», и за «Интер».

    Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

    Верона – СПАЛ – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ди Кармине, 7; 2:0 – Ди Кармине, 11; 3:0 – Фараони, 47.

    Лацио – Брешиа – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Корреа, 17; 2:0 – Иммобиле, 83.

    Сассуоло – Дженоа – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Траоре, 26; 2:0 – Берарди, 40; 3:0 – Капуто, 66; 4:0 – Распадори, 74; 5:0 – Капуто, 77.

    Удинезе – Лечче – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Самир, 36; 1:1 – Манкозу, 40 (с пенальти); 1:2 – Лападула, 81.

    Сампдория – Милан – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ибрагимович, 4; 0:2 – Чалханоглу, 54; 0:3 – Ибрагимович, 58; 1:3 – Асхильдсен, 87; 1:4 – Леау, 90+2.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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