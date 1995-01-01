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    Metaratings: ЦСКА заинтересовался хавбеком СПАЛа Стрефеззой

    Полузащитник СПАЛа Габриэль Стрефезза попал в сферу интересов ЦСКА, пишет Metaratings.

    Сейчас москвичи ведут предварительные переговоры с итальянским клубом. СПАЛ не против расстаться с 23-летним хавбеком, однако хочет выручить за игрока 2,5 миллиона евро. Трансфер может состояться в конце июля – начале августа.

    В текущем сезоне Серии А Стрефезза сыграл за СПАЛ 20 матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста – 2 миллиона евро.

    Источник: Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +562

      Puddle 42 минуты назад

      панДЕМИя спортаковская- это дезеувщина! Стыдно !!!!

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