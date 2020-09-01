«Парма» выкупила у «Зенита» Эрнани

Нападющий Эрнани стал игроком «Пармы», сообщает Transfer News Central.
«Зенит» получил за португальца 4,4 миллиона евро.
Кроме того, «Парма» выкупила у «Наполи» полузащитника Альберто Грасси (6,9 миллиона евро) и голкипера Луиджи Сепе (4,5 миллиона евро), у «Удинезе» – защитника Джузеппе Пеццелу (6,4 миллиона), а у «СПАЛа» – полузащитника Ясмина Куртича (3,5 миллиона).
- Эрнани брался «Пармой» в аренду с обязательным правом выкупа в случае сохранения прописки в Серии А.
- Игрок перешел в «Зенит» в 2017 году.
Источник: Transfer News Central