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    Серия А. «Интер» и «Фиорентина» обошлись без голов, «Рома» забила шесть мячей СПАЛу и другие результаты

    «Интер» в очередном туре чемпионата Италии не смог обыграть «Фиорентину». Тем не менее, миланцы уже квалифицировались в Лигу чемпионов.

    В другой встрече «Рома» справилась со СПАЛом. «Наполи» Дженнаро Гаттузо проиграл «Парме».

    Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур

    Парма – Наполи – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Капрари, 45+3 (с пенальти); 1:1 – Инсинье, 54 (с пенальти); 2:1 – Кулушевски, 87 (с пенальти).

    Интер – Фиорентина – 0:0

    Лечче – Брешиа – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лападула, 22; 2:0 – Лападула, 32; 2:1 – Дессена, 63; 3:1 – Сапонара, 70.

    Сампдория – Дженоа – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кришито, 22 (с пенальти); 1:1 – Габбиадини, 32; 1:2 – Лерагер, 72.

    СПАЛ – Рома – 1:6 (1:2)

    Голы: 0:1 – Калинич, 10; 1:1 – Черри, 24; 1:2 – К. Перес, 38; 1:3 – Коларов, 47; 1:4 – Б. Перес, 52; 1:5 – Б. Перес, 75; 1:6 – Дзаниоло, 90.

    Торино – Верона – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Борини, 56 (с пенальти); 1:1 – Дзадза, 67.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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