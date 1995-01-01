Форвард «Наполи» Петанья заразился коронавирусом

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Нападающий «Наполи» Андреа Петанья сдал положительный тест на коронавирус.
Футболиста изолировали от команды. По признанию самого игрока, он не испытывает симптомов заболевания.
В прошлом сезоне Петанья выступал в аренде за СПАЛ.
- Форвард провел 36 матчей в чемпионате Италии и забил 12 мячей.
- СПАЛ по итогам сезона занял последнее место и вылетел из Серии А.