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    Форвард «Наполи» Петанья заразился коронавирусом

    Нападающий «Наполи» Андреа Петанья сдал положительный тест на коронавирус.

    Футболиста изолировали от команды. По признанию самого игрока, он не испытывает симптомов заболевания.

    В прошлом сезоне Петанья выступал в аренде за СПАЛ.

    • Форвард провел 36 матчей в чемпионате Италии и забил 12 мячей.
    • СПАЛ по итогам сезона занял последнее место и вылетел из Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Наполи»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      sago31 38 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " nabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

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      Рейтинг: +98

      Отчим_Бората 1 час назад

      ... В мире ковид гуляет, а мой Боря и зятек боятся лишь птичьего гриппа.... Петушки мои.... Хоть и очень стыдно за них...

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