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    Серия А. «Интер» разгромил СПАЛ, «Торино» крупно обыграл «Дженоа»

    Завершились два заключительных матча 33-го тура итальянской Серии А.

    «Торино» на своем поле забил три безответных гола в ворота «Дженоа» – отличились Бремер, Саша Лукич и Андреа Белотти.

    «Интер» в гостях одержал разгромную победу над СПАЛом – забитые мячи в активе Антонио Кандревы, Кристиано Бираги, Алексиса Санчеса и Роберто Гальярдини.

    Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

    Торино – Дженоа – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бремер, 32; 2:0 – Лукич, 76; 3:0 – Белотти, 90.

    СПАЛ – Интер – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кандрева, 37; 0:2 – Бираги, 55; 0:3 – Санчес, 60; 0:4 – Гальярдини, 74.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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