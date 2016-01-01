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    Серия А. «Удинезе» крупно обыграл СПАЛ, «Интер» упустил победу над «Вероной»

    Завершились два заключительных матча 31-го тура итальянской Серии А.

    «Удинезе» в гостях разгромил СПАЛ со счетом 3:0.

    «Интер» потерял очки в выездной встрече с «Вероной», позволив сопернику отыграться на 86-й минуте.

    Чемпионат Италии. Серия А. 31-й тур

    СПАЛ – Удинезе – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – де Пауль, 18; 0:2 – Окака-Чука, 35; 0:3 – Ласанья, 81.

    Верона – Интер – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лазович, 2; 1:1 – Кандрева, 49; 1:2 – Димарко (в свои ворота), 55; 2:2 – Велозу, 86.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +848

      Benifacto 1 час назад

      мда интер ппц, Конте ты там че немог сказать в автобус встать, ппц весь экспресс засрали

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