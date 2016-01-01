Серия А. «Удинезе» крупно обыграл СПАЛ, «Интер» упустил победу над «Вероной»

мда интер ппц, Конте ты там че немог сказать в автобус встать, ппц весь экспресс засрали
Завершились два заключительных матча 31-го тура итальянской Серии А.
«Удинезе» в гостях разгромил СПАЛ со счетом 3:0.
«Интер» потерял очки в выездной встрече с «Вероной», позволив сопернику отыграться на 86-й минуте.
Чемпионат Италии. Серия А. 31-й тур
Голы: 0:1 – де Пауль, 18; 0:2 – Окака-Чука, 35; 0:3 – Ласанья, 81.
Голы: 1:0 – Лазович, 2; 1:1 – Кандрева, 49; 1:2 – Димарко (в свои ворота), 55; 2:2 – Велозу, 86.