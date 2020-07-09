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Верона - Интер

09.07.2020, Четверг, 22:45 мск Трансляция: Матч ТВ Италия. Серия А, 31 тур Верона - Интер
Италия. Серия А (2019/2020)
12 тур
9 ноября, суббота 20:00 Интер 2:1 Верона
Италия. Серия А (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 16:00 Интер 3:0 Верона
11 тур
30 октября, понедельник 22:45 Верона 1:2 Интер
Италия. Серия А (2015/2016)
24 тур
7 февраля, воскресенье 14:30 Верона 3:3 Интер
5 тур
23 сентября, среда 21:45 Интер 1:0 Верона
Италия. Серия А (2014/2015)
30 тур
11 апреля, суббота 21:45 Верона 0:3 Интер
11 тур
9 ноября, воскресенье 22:45 Интер 2:2 Верона
Италия. Серия А (2013/2014)
28 тур
15 марта, суббота 23:45 Верона 0:2 Интер
9 тур
26 октября, суббота 22:45 Интер 4:2 Верона
Италия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
18 декабря, вторник 23:59 Интер 2:0 Верона
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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