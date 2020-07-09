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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Интер
Верона - Интер: обзор матча 09 июля 2020
Верона
09.07.2020, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 2
Завершен
Интер
2'
Д. Лазович
86'
М. Велозу
49'
А. Кандрева
55'
Ф. Димарко (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Интер
88'
Замена
К. Эриксен
️️️️
Б. Валеро
ГОЛ! 2:2!
М. Велозу
Пас отдал
А. Ррахмани
86'
Замена
А. Эмпереур
️️️️
М. Кумбула
84'
Замена
В. Верре
️️️️
Д. Лазович
84'
76'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Р. Лукаку
70'
Замена
М. Весино
️️️️
М. Брозович
Замена
К. Адьяпонг
️️️️
Ф. Димарко
66'
65'
Желтая карточка
Э. Янг
55'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ф. Димарко
Пас отдал
А. Кандрева
Замена
С. Ди Кармине
️️️️
М. Степински
54'
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Кандрева
45'
+2
Желтая карточка
Б. Валеро
Желтая карточка
С. Амрабат
45'
+2
Желтая карточка
К. Гюнтер
37'
Желтая карточка
Ф. Димарко
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лазович
Пас отдал
Ф. Димарко
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
3-2-3-2
16
Сильвестри
22
Гюнтер
3
Кумбула
32
Димарко
13
Ррахмани
19
Фараони
4
Амрабат
44
Велозу
32
Пессина
88
Лазович
14
Степински
4-1-3-2
1
Ханданович
2
Годин
6
де Врей
37
Шкриньяр
15
Янг
77
Брозович
87
Кандрева
6
Валеро
21
Гальярдини
9
Лукаку
4
Санчес
32
Димарко
17
Адьяпонг
17
Адьяпонг
32
Димарко
3
Кумбула
33
Эмпереур
33
Эмпереур
3
Кумбула
88
Лазович
26
Верре
26
Верре
88
Лазович
14
Степински
11
Ди Кармине
11
Ди Кармине
14
Степински
77
Брозович
15
Весино
15
Весино
77
Брозович
6
Валеро
24
Эриксен
24
Эриксен
6
Валеро
9
Лукаку
10
Мартинес
10
Мартинес
9
Лукаку
Остались в запасе
Верона
Интер
5
Маттео Ловато
ЦЗ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Люсьен Агум
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
5
Маттео Ловато
ЦЗ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
6
Люсьен Агум
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Верона - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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