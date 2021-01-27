Буффон накануне своего 43-летия сыграет со СПАЛом в основе

«Ювентус» определился с вратарем на матч 1/4 финала Кубка Италии против СПАЛа. Сыграет Джанлуиджи Буффон.

«Вечером Буффон сыграет в старте. Завтра, 28 января, ему 43 года. Вратарь рассматривает вопрос продления карьеры и на следующий сезон. Цель – стать самым возрастным игроком Серии А», – сообщил инсайдер Николо Скира.