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    Буффон накануне своего 43-летия сыграет со СПАЛом в основе

    «Ювентус» определился с вратарем на матч 1/4 финала Кубка Италии против СПАЛа. Сыграет Джанлуиджи Буффон.

    «Вечером Буффон сыграет в старте. Завтра, 28 января, ему 43 года. Вратарь рассматривает вопрос продления карьеры и на следующий сезон. Цель – стать самым возрастным игроком Серии А», – сообщил инсайдер Николо Скира.

    • Матч с командой Серии В начнется в 22:45 по Москве.
    • Профессиональную карьеру Буффон начал в 1995 году.
    • Буффон – чемпион мира 2006 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1827

      Dizayner 23 минуты назад

      Буффонище жжет по-прежнему, однозначно великий игрок

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