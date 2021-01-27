Буффон накануне своего 43-летия сыграет со СПАЛом в основе

«Ювентус» определился с вратарем на матч 1/4 финала Кубка Италии против СПАЛа. Сыграет Джанлуиджи Буффон.
«Вечером Буффон сыграет в старте. Завтра, 28 января, ему 43 года. Вратарь рассматривает вопрос продления карьеры и на следующий сезон. Цель – стать самым возрастным игроком Серии А», – сообщил инсайдер Николо Скира.
- Матч с командой Серии В начнется в 22:45 по Москве.
- Профессиональную карьеру Буффон начал в 1995 году.
- Буффон – чемпион мира 2006 года.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.