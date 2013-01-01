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Брюгге
Результаты
€ 193 млн
Брюгге - результаты матчей
Брюгге
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Ян Брейдель
Сайт:
http://www.clubbrugge.be/
Тренер:
Иван Леко
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Лига чемпионов. 2026/2027
Бельгия. Про-Лига. 2026/2027
Бельгия. Кубок. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Бельгия. Про-Лига. 2025/2026
Лига чемпионов. 2024/2025
Бельгия. Про-Лига. 2024/2025
Суперкубок Бельгии. 2024
Бельгия. Про-Лига. Плей-офф 2023/2024
Бельгия. Про-Лига. 2023/2024
Лига конференций. 2023/2024
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Лига чемпионов. 2022/2023
Бельгия. Про-Лига. 2022/2023
Бельгия. Про-Лига. Плей-офф 2021/2022
Лига чемпионов. 2021/2022
Бельгия. Про-Лига. 2021/2022
Бельгия. Про-Лига. Плей-офф 2020/2021
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Лига чемпионов. 2020/2021
Бельгия. Про-Лига. 2020/2021
Лига Европы. 2019/2020
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Бельгия. Про-Лига. 2019/2020
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Лига Европы. 2018/2019
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Лига Европы. Квалификация 2017/2018
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Лига чемпионов. 2016/2017
Бельгия. Про-Лига. 2016/2017
Бельгия. Плей-офф. 2015/2016
Лига Европы. 2015/2016
Лига чемпионов. 2015/2016
Бельгия. Про-Лига. 2015/2016
Бельгия. Плей-офф. 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Бельгия. Про-Лига. 2014/2015
Бельгия. Плей-офф. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Бельгия. Про-Лига. 2013/2014
Бельгия. Плей-офф. 2012/2013
Товарищеские матчи. 2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига чемпионов. 2012/2013
Бельгия. Про-Лига. 2012/2013
Товарищеские матчи. 2012
Бельгия. Плей-офф. Плей-офф 2011/2012
Бельгия. Жюпиле Про-Лига. 2011/2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Бельгия. Жюпиле Про-Лига. Плей-офф I 2010/2011
Лига Европы. 2010/2011
Бельгия. Жюпиле Про-Лига. 2010/2011
Чемпионат Бельгии. Плей-офф II - A 2009/2010
Чемпионат Бельгии. Плей-офф I 2009/2010
Чемпионат Бельгии. 2009/2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Кубок УЕФА. 2008/2009
13.09 | 14:30
Брюгге
3 : 1
Антверпен
04.09 | 21:45
Ломмел
0 : 1
Брюгге
30.08 | 14:30
Гент
2 : 1
Брюгге
23.08 | 19:30
Брюгге
1 : 0
Серкль Брюгге
15.08 | 21:45
Оуд-Хеверли
0 : 3
Брюгге
07.08 | 21:45
Брюгге
3 : 0
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