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Брюгге
Новости
€ 193 млн
Брюгге - новости команды
Брюгге
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Ян Брейдель
Сайт:
http://www.clubbrugge.be/
Тренер:
Иван Леко
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Расписание
Таблица
Только 2 вратаря сыграли в Лиге чемпионов за 5 разных клубов
9 сентября
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
8 сентября
«Брюгге» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
Где смотреть матч «Брюгге» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
«Брюгге» – «Астон Вилла»: кто победит в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2026/2027
7 сентября
Бельгийский клуб выиграл 5-й трофей за 3 года после 89-летней паузы
2 августа
«Барселона» оформила четвертый летний трансфер
1 августа
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«Арсенал» объявил о трансфере игрока за 40 миллионов – у него 17 голов и 23 ассиста в прошлом сезоне
23 июля
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«Барселона» нацелилась на 18-летнего бельгийца
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Определились финалисты Юношеской лиги УЕФА
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2 апреля
Лига чемпионов. Норвежский хет-трик помог «Атлетико» пройти «Брюгге» (4:1)
24 февраля
Трансляция
«Атлетико» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2026
24 февраля
Где смотреть матч «Атлетико» – «Брюгге»: во сколько прямая трансляция: 24 февраля 2026
23 февраля
«Атлетико» – «Брюгге»: прогноз и ставки на матч 24 февраля 2026 с коэффициентом 1.78
23 февраля
Лига чемпионов. «Атлетико» упустил победу над «Брюгге», «Байер» обыграл «Олимпиакос»
19 февраля
Трансляция
«Брюгге» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2026
18 февраля
Где смотреть матч «Брюгге» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция: 18 февраля 2026
17 февраля
«Брюгге» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 2.25
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