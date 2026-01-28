Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Брюгге» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

«Брюгге» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Вчера, 20:22
Брюгге
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
3 : 0
Завершен
Марсель
4' М. Диахон 11' Р. Вермант 79' А. Станкович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
15
Рафаэль Онидика
ОП
25
Александар Станкович
ОП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
9
Карлос Форбс
ЛВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Марсель
1
Херонимо Рульи
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
5
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
32
Факундо Медина
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Хамед Траоре
АП
10
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
6
Людовит Рейс
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Сиссе Сандра
АП
8
Христос Цолис
ЛВ
84
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
Марсель
40
Йелле ван Нек
ВР
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
17
Мэтт О'Райли
ЦП
26
Билял Надир
ЦП
8
Анхель Гомес
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
14
Игор Пайшао
ЛВ
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Миньоле
65
Сейс
4
Ордоньес
44
Мехеле
64
Саббе
15
Онидика
25
Станкович
20
Ванакен
9
Форбс
67
Диахон
17
Вермант
4-2-2-2
1
Рульи
5
Балерди
21
Агер
32
Медина
62
Мурильо
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
10
Гринвуд
20
Траоре
22
Веа
9
Гуири
4
Ордоньес
58
Спайлерс
58
Спайлерс
4
Ордоньес
64
Саббе
41
Сике
41
Сике
64
Саббе
25
Станкович
10
Ветлесен
10
Ветлесен
25
Станкович
67
Диахон
8
Цолис
8
Цолис
67
Диахон
17
Вермант
7
Тресольди
7
Тресольди
17
Вермант
19
Кондогбиа
17
О'Райли
17
О'Райли
19
Кондогбиа
9
Гуири
26
Надир
26
Надир
9
Гуири
20
Траоре
14
Пайшао
14
Пайшао
20
Траоре
62
Мурильо
97
Обамеянг
97
Обамеянг
62
Мурильо
Остались в запасе
Брюгге
Марсель
29
Нордин Жекерс
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
6
Людовит Рейс
ЦП
11
Сиссе Сандра
АП
84
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
Главный тренер
Иван Леко
40
Йелле ван Нек
ВР
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
8
Анхель Гомес
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
6
Людовит Рейс
ЦП
11
Сиссе Сандра
АП
84
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
Остались в запасе
40
Йелле ван Нек
ВР
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
8
Анхель Гомес
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Брюгге
Точно не сыграют
Линнт Аудор
ОП
Дани ван ден Хойвел
ВР
Марсель
Точно не сыграют
Эмерсон
ЛЗ
Бенжамен Павар
ПЗ
Тео Вермот
ВР
Итан Нванери
ЦП
Кинтен Тимбер
ЦП
Статистика матча Брюгге - Марсель
1
2
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
10
Нарушения
10
9
Офсайды
2
2
Количество передач
351
581
Сейвы
9
2
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
12
xG (ожидаемые голы)
1.67
0.99
xGP (предотвращенные голы)
-1.11
-1.11

Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Марселя», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге»«Марсель»

«Брюгге» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Лига чемпионов Марсель Брюгге
