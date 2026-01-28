28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Брюгге
4-2-1-2-1
22
Миньоле
65
Сейс
4
Ордоньес
44
Мехеле
64
Саббе
15
Онидика
25
Станкович
20
Ванакен
9
Форбс
67
Диахон
17
Вермант
4-2-2-2
1
Рульи
5
Балерди
21
Агер
32
Медина
62
Мурильо
19
Кондогбиа
23
Хейбьерг
10
Гринвуд
20
Траоре
22
Веа
9
Гуири
4
Ордоньес
58
Спайлерс
58
64
Саббе
41
Сике
41
25
Станкович
10
Ветлесен
10
67
Диахон
8
Цолис
8
17
Вермант
7
Тресольди
7
19
Кондогбиа
17
О'Райли
17
9
Гуири
26
Надир
26
20
Траоре
14
Пайшао
14
62
Мурильо
97
Обамеянг
97
Остались в запасе
Брюгге
Марсель
29
Нордин Жекерс
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
6
Людовит Рейс
ЦП
11
Сиссе Сандра
АП
84
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
Главный тренер
Иван Леко
40
Йелле ван Нек
ВР
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
8
Анхель Гомес
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Брюгге
Точно не сыграют
Марсель
Точно не сыграют
Статистика матча Брюгге - Марсель
1
2
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
10
Нарушения
10
9
Офсайды
2
2
Количество передач
351
581
Сейвы
9
2
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
12
xG (ожидаемые голы)
1.67
0.99
xGP (предотвращенные голы)
-1.11
-1.11
Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Марселя», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
